OptionRoom מחיר היום

מחיר OptionRoom (ROOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.055013, עם שינוי של 5.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROOM ל USD הוא $ 0.055013 לכל ROOM.

OptionRoom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 687,329, עם היצע במחזור של 12.49M ROOM. ב‑24 השעות האחרונות, ROOM סחר בין $ 0.051583 (נמוך) ל $ 0.05596 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.66, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006881.

ביצועים לטווח קצר, ROOM נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +1.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OptionRoom (ROOM) מידע שוק

שווי שוק $ 687.33K$ 687.33K $ 687.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M אספקת מחזור 12.49M 12.49M 12.49M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OptionRoom הוא $ 687.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROOM הוא 12.49M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.50M.