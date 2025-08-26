עוד על OPSEC

OPSEC מידע על מחיר

OPSEC מסמך לבן

OPSEC אתר רשמי

OPSEC טוקניומיקה

OPSEC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OpSec סֵמֶל

OpSec מחיר (OPSEC)

לא רשום

1 OPSEC ל USDמחיר חי:

$0.0043748
$0.0043748$0.0043748
-4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
OpSec (OPSEC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:46 (UTC+8)

OpSec (OPSEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00370286
$ 0.00370286$ 0.00370286
24 שעות נמוך
$ 0.00473849
$ 0.00473849$ 0.00473849
גבוה 24 שעות

$ 0.00370286
$ 0.00370286$ 0.00370286

$ 0.00473849
$ 0.00473849$ 0.00473849

$ 3.11
$ 3.11$ 3.11

$ 0.00237247
$ 0.00237247$ 0.00237247

+17.23%

-4.35%

-11.29%

-11.29%

OpSec (OPSEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00437452. במהלך 24 השעות האחרונות, OPSEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00370286 לבין שיא של $ 0.00473849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPSECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00237247.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPSEC השתנה ב +17.23% במהלך השעה האחרונה, -4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OpSec (OPSEC) מידע שוק

$ 432.67K
$ 432.67K$ 432.67K

--
----

$ 432.67K
$ 432.67K$ 432.67K

98.90M
98.90M 98.90M

98,899,618.634309
98,899,618.634309 98,899,618.634309

שווי השוק הנוכחי של OpSec הוא $ 432.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPSEC הוא 98.90M, עם היצע כולל של 98899618.634309. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 432.67K.

OpSec (OPSEC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OpSecל USDהיה $ -0.000199191050032247.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpSec ל USDהיה . $ -0.0002752251.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpSec ל USDהיה $ -0.0022847383.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OpSecל USDהיה $ -0.012374229862761824.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000199191050032247-4.35%
30 ימים$ -0.0002752251-6.29%
60 ימים$ -0.0022847383-52.22%
90 ימים$ -0.012374229862761824-73.88%

מה זהOpSec (OPSEC)

OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OpSecתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OpSec (OPSEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OpSec (OPSEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OpSec.

בדוק את OpSec תחזית המחיר עכשיו‏!

OPSEC למטבעות מקומיים

OpSec (OPSEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OpSec (OPSEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OPSEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OpSec (OPSEC)

כמה שווה OpSec (OPSEC) היום?
החי OPSECהמחיר ב USD הוא 0.00437452 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OPSEC ל USD?
המחיר הנוכחי של OPSEC ל USD הוא $ 0.00437452. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OpSec?
שווי השוק של OPSEC הוא $ 432.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OPSEC?
ההיצע במחזור של OPSEC הוא 98.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OPSEC?
‏‏OPSEC השיג מחיר שיא (ATH) של 3.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OPSEC?
OPSEC ‏‏רשם מחירATL של 0.00237247 USD.
מהו נפח המסחר של OPSEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OPSEC הוא -- USD.
האם OPSEC יעלה השנה?
OPSEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OPSEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:01:46 (UTC+8)

OpSec (OPSEC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.