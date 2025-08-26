OpSec (OPSEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00370286 $ 0.00370286 $ 0.00370286 24 שעות נמוך $ 0.00473849 $ 0.00473849 $ 0.00473849 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00370286$ 0.00370286 $ 0.00370286 גבוה 24 שעות $ 0.00473849$ 0.00473849 $ 0.00473849 שיא כל הזמנים $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00237247$ 0.00237247 $ 0.00237247 שינוי מחיר (שעה אחת) +17.23% שינוי מחיר (1D) -4.35% שינוי מחיר (7D) -11.29% שינוי מחיר (7D) -11.29%

OpSec (OPSEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00437452. במהלך 24 השעות האחרונות, OPSEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00370286 לבין שיא של $ 0.00473849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPSECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00237247.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPSEC השתנה ב +17.23% במהלך השעה האחרונה, -4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OpSec (OPSEC) מידע שוק

שווי שוק $ 432.67K$ 432.67K $ 432.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 432.67K$ 432.67K $ 432.67K אספקת מחזור 98.90M 98.90M 98.90M אספקה כוללת 98,899,618.634309 98,899,618.634309 98,899,618.634309

שווי השוק הנוכחי של OpSec הוא $ 432.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPSEC הוא 98.90M, עם היצע כולל של 98899618.634309. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 432.67K.