Openworld App (OWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00107202$ 0.00107202 $ 0.00107202 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -10.04% שינוי מחיר (7D) -5.29% שינוי מחיר (7D) -5.29%

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OWA השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -10.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Openworld App (OWA) מידע שוק

שווי שוק $ 46.46K$ 46.46K $ 46.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.46K$ 46.46K $ 46.46K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,917,337.504108 999,917,337.504108 999,917,337.504108

