Olyverse (OLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00007508 $ 0.00007508 $ 0.00007508 24 שעות נמוך $ 0.00007901 $ 0.00007901 $ 0.00007901 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00007508$ 0.00007508 $ 0.00007508 גבוה 24 שעות $ 0.00007901$ 0.00007901 $ 0.00007901 שיא כל הזמנים $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001401$ 0.00001401 $ 0.00001401 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -4.23% שינוי מחיר (7D) +2.06% שינוי מחיר (7D) +2.06%

Olyverse (OLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007565. במהלך 24 השעות האחרונות, OLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007508 לבין שיא של $ 0.00007901, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001401.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OLY השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -4.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Olyverse (OLY) מידע שוק

שווי שוק $ 162.46K$ 162.46K $ 162.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 378.24K$ 378.24K $ 378.24K אספקת מחזור 2.15B 2.15B 2.15B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Olyverse הוא $ 162.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OLY הוא 2.15B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 378.24K.