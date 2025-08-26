NutCoin (NUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.12% שינוי מחיר (1D) -4.32% שינוי מחיר (7D) -7.92% שינוי מחיר (7D) -7.92%

NutCoin (NUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUT השתנה ב -1.12% במהלך השעה האחרונה, -4.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NutCoin (NUT) מידע שוק

שווי שוק $ 754.11K$ 754.11K $ 754.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 754.11K$ 754.11K $ 754.11K אספקת מחזור 21.00T 21.00T 21.00T אספקה כוללת 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NutCoin הוא $ 754.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUT הוא 21.00T, עם היצע כולל של 21000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 754.11K.