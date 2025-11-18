nuit מחיר היום

מחיר nuit (NUIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00311212, עם שינוי של 10.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUIT ל USD הוא $ 0.00311212 לכל NUIT.

nuit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,118,631, עם היצע במחזור של 1000.00M NUIT. ב‑24 השעות האחרונות, NUIT סחר בין $ 0.00287283 (נמוך) ל $ 0.00360787 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.063262, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00093688.

ביצועים לטווח קצר, NUIT נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -17.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

nuit (NUIT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,138.87 999,999,138.87 999,999,138.87

שווי השוק הנוכחי של nuit הוא $ 3.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUIT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999138.87. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.12M.