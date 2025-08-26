Nsure Network (NSURE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00196927 $ 0.00196927 $ 0.00196927 24 שעות נמוך $ 0.00198027 $ 0.00198027 $ 0.00198027 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00196927$ 0.00196927 $ 0.00196927 גבוה 24 שעות $ 0.00198027$ 0.00198027 $ 0.00198027 שיא כל הזמנים $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.55% שינוי מחיר (7D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.01%

Nsure Network (NSURE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00198023. במהלך 24 השעות האחרונות, NSURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00196927 לבין שיא של $ 0.00198027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSURE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nsure Network (NSURE) מידע שוק

שווי שוק $ 46.75K$ 46.75K $ 46.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.04K$ 133.04K $ 133.04K אספקת מחזור 23.73M 23.73M 23.73M אספקה כוללת 67,526,284.43 67,526,284.43 67,526,284.43

שווי השוק הנוכחי של Nsure Network הוא $ 46.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSURE הוא 23.73M, עם היצע כולל של 67526284.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.04K.