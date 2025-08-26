עוד על NSURE

Nsure Network סֵמֶל

Nsure Network מחיר (NSURE)

לא רשום

1 NSURE ל USDמחיר חי:

$0.00198023
$0.00198023$0.00198023
+0.50%1D
USD
Nsure Network (NSURE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:07:19 (UTC+8)

Nsure Network (NSURE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00196927
$ 0.00196927$ 0.00196927
24 שעות נמוך
$ 0.00198027
$ 0.00198027$ 0.00198027
גבוה 24 שעות

$ 0.00196927
$ 0.00196927$ 0.00196927

$ 0.00198027
$ 0.00198027$ 0.00198027

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.55%

-0.01%

-0.01%

Nsure Network (NSURE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00198023. במהלך 24 השעות האחרונות, NSURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00196927 לבין שיא של $ 0.00198027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSURE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים.

Nsure Network (NSURE) מידע שוק

$ 46.75K
$ 46.75K$ 46.75K

--
----

$ 133.04K
$ 133.04K$ 133.04K

23.73M
23.73M 23.73M

67,526,284.43
67,526,284.43 67,526,284.43

שווי השוק הנוכחי של Nsure Network הוא $ 46.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSURE הוא 23.73M, עם היצע כולל של 67526284.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.04K.

Nsure Network (NSURE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nsure Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNsure Network ל USDהיה . $ +0.0001977109.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNsure Network ל USDהיה $ +0.0012066594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nsure Networkל USDהיה $ +0.0003718437313255856.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.55%
30 ימים$ +0.0001977109+9.98%
60 ימים$ +0.0012066594+60.94%
90 ימים$ +0.0003718437313255856+23.12%

מה זהNsure Network (NSURE)

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

Nsure Network (NSURE) משאב

האתר הרשמי

Nsure Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nsure Network (NSURE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nsure Network (NSURE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nsure Network.

בדוק את Nsure Network תחזית המחיר עכשיו‏!

NSURE למטבעות מקומיים

Nsure Network (NSURE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nsure Network (NSURE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NSURE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nsure Network (NSURE)

כמה שווה Nsure Network (NSURE) היום?
החי NSUREהמחיר ב USD הוא 0.00198023 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NSURE ל USD?
המחיר הנוכחי של NSURE ל USD הוא $ 0.00198023. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nsure Network?
שווי השוק של NSURE הוא $ 46.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NSURE?
ההיצע במחזור של NSURE הוא 23.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NSURE?
‏‏NSURE השיג מחיר שיא (ATH) של 3.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NSURE?
NSURE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NSURE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NSURE הוא -- USD.
האם NSURE יעלה השנה?
NSURE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NSURE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:07:19 (UTC+8)

Nsure Network (NSURE) עדכונים חשובים מהתעשייה

