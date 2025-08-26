Nsure Network מחיר (NSURE)
Nsure Network (NSURE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00198023. במהלך 24 השעות האחרונות, NSURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00196927 לבין שיא של $ 0.00198027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSURE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Nsure Network הוא $ 46.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSURE הוא 23.73M, עם היצע כולל של 67526284.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.04K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Nsure Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNsure Network ל USDהיה . $ +0.0001977109.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNsure Network ל USDהיה $ +0.0012066594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nsure Networkל USDהיה $ +0.0003718437313255856.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.55%
|30 ימים
|$ +0.0001977109
|+9.98%
|60 ימים
|$ +0.0012066594
|+60.94%
|90 ימים
|$ +0.0003718437313255856
|+23.12%
NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.
