Nothing מחיר היום

מחיר Nothing (VOID) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VOID ל USD הוא -- לכל VOID.

Nothing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,075, עם היצע במחזור של 998.84M VOID. ב‑24 השעות האחרונות, VOID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01813601, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VOID נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -19.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nothing (VOID) מידע שוק

שווי שוק $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.08K$ 104.08K $ 104.08K אספקת מחזור 998.84M 998.84M 998.84M אספקה כוללת 998,836,080.429863 998,836,080.429863 998,836,080.429863

