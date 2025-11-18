NIKY מחיר היום

מחיר NIKY (NIKY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00043905, עם שינוי של 7.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIKY ל USD הוא $ 0.00043905 לכל NIKY.

NIKY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 438,911, עם היצע במחזור של 999.67M NIKY. ב‑24 השעות האחרונות, NIKY סחר בין $ 0.00041177 (נמוך) ל $ 0.00047791 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00202952, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00041177.

ביצועים לטווח קצר, NIKY נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -38.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NIKY (NIKY) מידע שוק

שווי שוק $ 438.91K$ 438.91K $ 438.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 438.91K$ 438.91K $ 438.91K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,674,168.727301 999,674,168.727301 999,674,168.727301

שווי השוק הנוכחי של NIKY הוא $ 438.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIKY הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999674168.727301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.91K.