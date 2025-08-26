NFTFI (NFTFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0,00134709
גבוה 24 שעות $ 0,0015301
שיא כל הזמנים $ 0,03298592
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0,02%
שינוי מחיר (1D) -11,73%
שינוי מחיר (7D) +4,92%

NFTFI (NFTFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0,00134979. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0,00134709 לבין שיא של $ 0,0015301, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,03298592, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTFI השתנה ב +0,02% במהלך השעה האחרונה, -11,73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4,92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTFI (NFTFI) מידע שוק

שווי שוק $ 257,06K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2,70M
אספקת מחזור 190,44M
אספקה כוללת 2 000 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של NFTFI הוא $ 257,06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTFI הוא 190,44M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2,70M.