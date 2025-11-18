Neza מחיר היום

מחיר Neza (SN99) בזמן אמת היום הוא $ 0.685438, עם שינוי של 2.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN99 ל USD הוא $ 0.685438 לכל SN99.

Neza כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 960,837, עם היצע במחזור של 1.41M SN99. ב‑24 השעות האחרונות, SN99 סחר בין $ 0.654336 (נמוך) ל $ 0.705938 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.91, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.422352.

ביצועים לטווח קצר, SN99 נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -12.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Neza (SN99) מידע שוק

שווי שוק $ 960.84K$ 960.84K $ 960.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 960.84K$ 960.84K $ 960.84K אספקת מחזור 1.41M 1.41M 1.41M אספקה כוללת 1,405,259.716888903 1,405,259.716888903 1,405,259.716888903

