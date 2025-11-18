Nexora מחיר היום

מחיר Nexora (NEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.173313, עם שינוי של 5.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEX ל USD הוא $ 0.173313 לכל NEX.

Nexora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,705,544, עם היצע במחזור של 56.00M NEX. ב‑24 השעות האחרונות, NEX סחר בין $ 0.169723 (נמוך) ל $ 0.184043 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.405217, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.169723.

ביצועים לטווח קצר, NEX נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nexora (NEX) מידע שוק

שווי שוק $ 9.71M$ 9.71M $ 9.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.33M$ 17.33M $ 17.33M אספקת מחזור 56.00M 56.00M 56.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nexora הוא $ 9.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEX הוא 56.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.33M.