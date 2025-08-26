עוד על NEX

Nash סֵמֶל

Nash מחיר (NEX)

לא רשום

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Nash (NEX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:44:40 (UTC+8)

Nash (NEX) מידע על מחיר (USD)

Nash (NEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.15672. במהלך 24 השעות האחרונות, NEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.156707 לבין שיא של $ 0.163915, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEX השתנה ב -1.74% במהלך השעה האחרונה, -4.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Nash הוא $ 6.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEX הוא 43.62M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.84M.

Nash (NEX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nashל USDהיה $ -0.0071941646772538.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNash ל USDהיה . $ +0.0672952702.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNash ל USDהיה $ +0.1075039489.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nashל USDהיה $ +0.05629312113199239.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0071941646772538-4.38%
30 ימים$ +0.0672952702+42.94%
60 ימים$ +0.1075039489+68.60%
90 ימים$ +0.05629312113199239+56.05%

מה זהNash (NEX)

Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life.

Nash (NEX) משאב

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nash (NEX)

כמה שווה Nash (NEX) היום?
החי NEXהמחיר ב USD הוא 0.15672 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEX ל USD?
המחיר הנוכחי של NEX ל USD הוא $ 0.15672. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nash?
שווי השוק של NEX הוא $ 6.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEX?
ההיצע במחזור של NEX הוא 43.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEX?
‏‏NEX השיג מחיר שיא (ATH) של 3.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEX?
NEX ‏‏רשם מחירATL של 0.0 USD.
מהו נפח המסחר של NEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEX הוא -- USD.
האם NEX יעלה השנה?
NEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:44:40 (UTC+8)

