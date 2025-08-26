Nash (NEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.156707 גבוה 24 שעות $ 0.163915 שיא כל הזמנים $ 3.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.74% שינוי מחיר (1D) -4.38% שינוי מחיר (7D) -2.06%

Nash (NEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.15672. במהלך 24 השעות האחרונות, NEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.156707 לבין שיא של $ 0.163915, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEX השתנה ב -1.74% במהלך השעה האחרונה, -4.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nash (NEX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.84M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.84M אספקת מחזור 43.62M אספקה כוללת 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nash הוא $ 6.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEX הוא 43.62M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.84M.