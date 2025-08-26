NASDEX (NSDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00627458 24 שעות נמוך $ 0.00635204 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.908581 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00550403 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.03% שינוי מחיר (7D) +3.14%

NASDEX (NSDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00629864. במהלך 24 השעות האחרונות, NSDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00627458 לבין שיא של $ 0.00635204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.908581, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00550403.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSDX השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NASDEX (NSDX) מידע שוק

שווי שוק $ 119.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 485.89K אספקת מחזור 18.99M אספקה כוללת 77,128,673.66539142

שווי השוק הנוכחי של NASDEX הוא $ 119.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSDX הוא 18.99M, עם היצע כולל של 77128673.66539142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 485.89K.