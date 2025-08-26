NanoByte (NBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00159909 $ 0.00159909 $ 0.00159909 24 שעות נמוך $ 0.00170821 $ 0.00170821 $ 0.00170821 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00159909$ 0.00159909 $ 0.00159909 גבוה 24 שעות $ 0.00170821$ 0.00170821 $ 0.00170821 שיא כל הזמנים $ 0.057054$ 0.057054 $ 0.057054 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00107306$ 0.00107306 $ 0.00107306 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -5.05% שינוי מחיר (7D) +4.77% שינוי מחיר (7D) +4.77%

NanoByte (NBT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00161619. במהלך 24 השעות האחרונות, NBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00159909 לבין שיא של $ 0.00170821, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057054, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107306.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NBT השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NanoByte (NBT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.18M$ 16.18M $ 16.18M אספקת מחזור 1.29B 1.29B 1.29B אספקה כוללת 9,980,050,000.0 9,980,050,000.0 9,980,050,000.0

שווי השוק הנוכחי של NanoByte הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NBT הוא 1.29B, עם היצע כולל של 9980050000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.18M.