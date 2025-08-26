עוד על ⌘

NANI מחיר (⌘)

$0.00419551
-0.10%1D
NANI (⌘) טבלת מחירים חיה
NANI (⌘) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00406573
24 שעות נמוך
$ 0.00420198
גבוה 24 שעות

$ 0.00406573
$ 0.00420198
$ 0.103505
$ 0.00105545
-0.15%

-6.50%

-6.50%

NANI (⌘) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00419551. במהלך 24 השעות האחרונות, ⌘ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00406573 לבין שיא של $ 0.00420198, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ⌘השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.103505, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105545.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ⌘ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NANI (⌘) מידע שוק

$ 2.80M
--
$ 4.20M
666.67M
999,999,999.0
שווי השוק הנוכחי של NANI הוא $ 2.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ⌘ הוא 666.67M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.20M.

NANI (⌘) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NANIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNANI ל USDהיה . $ +0.0041045509.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNANI ל USDהיה $ -0.0004295375.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NANIל USDהיה $ -0.00444096451871219.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.15%
30 ימים$ +0.0041045509+97.83%
60 ימים$ -0.0004295375-10.23%
90 ימים$ -0.00444096451871219-51.42%

מה זהNANI (⌘)

NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

NANIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NANI (⌘) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NANI (⌘) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NANI.

בדוק את NANI תחזית המחיר עכשיו‏!

⌘ למטבעות מקומיים

NANI (⌘) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NANI (⌘) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ⌘ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NANI (⌘)

כמה שווה NANI (⌘) היום?
החי ⌘המחיר ב USD הוא 0.00419551 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ⌘ ל USD?
המחיר הנוכחי של ⌘ ל USD הוא $ 0.00419551. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NANI?
שווי השוק של ⌘ הוא $ 2.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ⌘?
ההיצע במחזור של ⌘ הוא 666.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ⌘?
‏‏⌘ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.103505 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ⌘?
⌘ ‏‏רשם מחירATL של 0.00105545 USD.
מהו נפח המסחר של ⌘?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ⌘ הוא -- USD.
האם ⌘ יעלה השנה?
⌘ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ⌘ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
NANI (⌘) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

