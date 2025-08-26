NANI (⌘) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00406573 $ 0.00406573 $ 0.00406573 24 שעות נמוך $ 0.00420198 $ 0.00420198 $ 0.00420198 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00406573$ 0.00406573 $ 0.00406573 גבוה 24 שעות $ 0.00420198$ 0.00420198 $ 0.00420198 שיא כל הזמנים $ 0.103505$ 0.103505 $ 0.103505 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00105545$ 0.00105545 $ 0.00105545 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.15% שינוי מחיר (7D) -6.50% שינוי מחיר (7D) -6.50%

NANI (⌘) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00419551. במהלך 24 השעות האחרונות, ⌘ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00406573 לבין שיא של $ 0.00420198, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ⌘השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.103505, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105545.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ⌘ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NANI (⌘) מידע שוק

שווי שוק $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M אספקת מחזור 666.67M 666.67M 666.67M אספקה כוללת 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של NANI הוא $ 2.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ⌘ הוא 666.67M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.20M.