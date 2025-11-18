NALA מחיר היום

מחיר NALA (NALA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NALA ל USD הוא -- לכל NALA.

NALA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,286, עם היצע במחזור של 1,000.00T NALA. ב‑24 השעות האחרונות, NALA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NALA נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -23.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NALA (NALA) מידע שוק

שווי שוק $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של NALA הוא $ 28.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --.