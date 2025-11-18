naiive מחיר היום

מחיר naiive (NAIIVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010472, עם שינוי של 7.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAIIVE ל USD הוא $ 0.00010472 לכל NAIIVE.

naiive כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,655, עם היצע במחזור של 1.00B NAIIVE. ב‑24 השעות האחרונות, NAIIVE סחר בין $ 0.00010139 (נמוך) ל $ 0.00011347 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00263326, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010139.

ביצועים לטווח קצר, NAIIVE נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -16.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

naiive (NAIIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 104.66K$ 104.66K $ 104.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.66K$ 104.66K $ 104.66K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

