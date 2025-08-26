Myra (MYRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00009513 גבוה 24 שעות $ 0.00010948 שיא כל הזמנים $ 0.02015169 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000664 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) -9.51% שינוי מחיר (7D) +5.06%

Myra (MYRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000963. במהלך 24 השעות האחרונות, MYRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00009513 לבין שיא של $ 0.00010948, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02015169, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYRA השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -9.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Myra (MYRA) מידע שוק

שווי שוק $ 95.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.79K אספקת מחזור 999.95M אספקה כוללת 999,945,142.0

שווי השוק הנוכחי של Myra הוא $ 95.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYRA הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999945142.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.79K.