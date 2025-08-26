עוד על MUTE

MUTE מידע על מחיר

MUTE אתר רשמי

MUTE טוקניומיקה

MUTE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MUT8 Virus סֵמֶל

MUT8 Virus מחיר (MUTE)

לא רשום

1 MUTE ל USDמחיר חי:

--
----
-9.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MUT8 Virus (MUTE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:43:10 (UTC+8)

MUT8 Virus (MUTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105021
$ 0.00105021$ 0.00105021

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.52%

+5.35%

+5.35%

MUT8 Virus (MUTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00105021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUTE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MUT8 Virus (MUTE) מידע שוק

$ 38.18K
$ 38.18K$ 38.18K

--
----

$ 38.18K
$ 38.18K$ 38.18K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,371.0
999,996,371.0 999,996,371.0

שווי השוק הנוכחי של MUT8 Virus הוא $ 38.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUTE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996371.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.18K.

MUT8 Virus (MUTE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MUT8 Virusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMUT8 Virus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMUT8 Virus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MUT8 Virusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.52%
30 ימים$ 0+56.49%
60 ימים$ 0-57.61%
90 ימים$ 0--

מה זהMUT8 Virus (MUTE)

MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MUT8 Virus (MUTE) משאב

האתר הרשמי

MUT8 Virusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MUT8 Virus (MUTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MUT8 Virus (MUTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MUT8 Virus.

בדוק את MUT8 Virus תחזית המחיר עכשיו‏!

MUTE למטבעות מקומיים

MUT8 Virus (MUTE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MUT8 Virus (MUTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MUT8 Virus (MUTE)

כמה שווה MUT8 Virus (MUTE) היום?
החי MUTEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUTE ל USD?
המחיר הנוכחי של MUTE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MUT8 Virus?
שווי השוק של MUTE הוא $ 38.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUTE?
ההיצע במחזור של MUTE הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUTE?
‏‏MUTE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00105021 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUTE?
MUTE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MUTE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUTE הוא -- USD.
האם MUTE יעלה השנה?
MUTE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUTE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:43:10 (UTC+8)

MUT8 Virus (MUTE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.