Must (MUST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24 שעות נמוך $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 גבוה 24 שעות $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 שיא כל הזמנים $ 647.3$ 647.3 $ 647.3 המחיר הנמוך ביותר $ 0.737579$ 0.737579 $ 0.737579 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -6.45% שינוי מחיר (7D) -3.54% שינוי מחיר (7D) -3.54%

Must (MUST) המחיר בזמן אמת של הוא $1.2. במהלך 24 השעות האחרונות, MUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.19 לבין שיא של $ 1.29, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 647.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.737579.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUST השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -6.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Must (MUST) מידע שוק

שווי שוק $ 122.00K$ 122.00K $ 122.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M אספקת מחזור 101.39K 101.39K 101.39K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Must הוא $ 122.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUST הוא 101.39K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.