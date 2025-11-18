MOTO מחיר היום

מחיר MOTO (MOTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00042943, עם שינוי של 16.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOTO ל USD הוא $ 0.00042943 לכל MOTO.

MOTO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 429,450, עם היצע במחזור של 1.00B MOTO. ב‑24 השעות האחרונות, MOTO סחר בין $ 0.00042135 (נמוך) ל $ 0.000519 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00592703, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0003813.

ביצועים לטווח קצר, MOTO נע ב +0.84% בשעה האחרונה ו -41.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MOTO (MOTO) מידע שוק

שווי שוק $ 429.45K$ 429.45K $ 429.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 429.45K$ 429.45K $ 429.45K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

