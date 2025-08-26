MOONY (MOONY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00151023 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003728 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.56%

MOONY (MOONY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006707. במהלך 24 השעות האחרונות, MOONY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOONYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003728.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOONY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOONY (MOONY) מידע שוק

שווי שוק $ 67.07K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.07K אספקת מחזור 999.94M אספקה כוללת 999,942,881.218983

שווי השוק הנוכחי של MOONY הוא $ 67.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOONY הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999942881.218983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.07K.