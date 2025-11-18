Moonsama מחיר היום

מחיר Moonsama (SAMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00169964, עם שינוי של 13.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAMA ל USD הוא $ 0.00169964 לכל SAMA.

Moonsama כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,695,689, עם היצע במחזור של 1.00B SAMA. ב‑24 השעות האחרונות, SAMA סחר בין $ 0.00167156 (נמוך) ל $ 0.00227549 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.072871, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00167156.

ביצועים לטווח קצר, SAMA נע ב +1.54% בשעה האחרונה ו -31.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moonsama (SAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moonsama הוא $ 1.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAMA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.