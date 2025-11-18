Moolahverse מחיר היום

מחיר Moolahverse (MLH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00155568, עם שינוי של 1.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLH ל USD הוא $ 0.00155568 לכל MLH.

Moolahverse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 409,760, עם היצע במחזור של 263.40M MLH. ב‑24 השעות האחרונות, MLH סחר בין $ 0.00154826 (נמוך) ל $ 0.00158702 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00561248, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MLH נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moolahverse (MLH) מידע שוק

