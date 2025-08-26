Molly (MOLLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00001137 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -0.79% שינוי מחיר (7D) +3.73%

Molly (MOLLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00001137, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOLLY השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Molly (MOLLY) מידע שוק

שווי שוק $ 49.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.93K אספקת מחזור 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Molly הוא $ 49.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLLY הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.93K.