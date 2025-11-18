Modulr מחיר היום

מחיר Modulr (EMDR) בזמן אמת היום הוא $ 3.92, עם שינוי של 16.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMDR ל USD הוא $ 3.92 לכל EMDR.

Modulr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,140,048, עם היצע במחזור של 730.59K EMDR. ב‑24 השעות האחרונות, EMDR סחר בין $ 3.64 (נמוך) ל $ 4.69 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 80.59, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.24.

ביצועים לטווח קצר, EMDR נע ב -7.38% בשעה האחרונה ו -30.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Modulr (EMDR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M אספקת מחזור 730.59K 730.59K 730.59K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Modulr הוא $ 3.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMDR הוא 730.59K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30M.