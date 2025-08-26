MixMarvel (MIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00053602 $ 0.00053602 $ 0.00053602 24 שעות נמוך $ 0.00063588 $ 0.00063588 $ 0.00063588 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00053602$ 0.00053602 $ 0.00053602 גבוה 24 שעות $ 0.00063588$ 0.00063588 $ 0.00063588 שיא כל הזמנים $ 0.146095$ 0.146095 $ 0.146095 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00023598$ 0.00023598 $ 0.00023598 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) +1.42% שינוי מחיר (7D) +35.49% שינוי מחיר (7D) +35.49%

MixMarvel (MIX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00054683. במהלך 24 השעות האחרונות, MIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00053602 לבין שיא של $ 0.00063588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00023598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIX השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, +1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MixMarvel (MIX) מידע שוק

שווי שוק $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M אספקת מחזור 9.71B 9.71B 9.71B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MixMarvel הוא $ 5.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIX הוא 9.71B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.50M.