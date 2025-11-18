MICROWAVED מחיר היום

מחיר MICROWAVED (MICROWAVED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001247, עם שינוי של 4.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MICROWAVED ל USD הוא $ 0.00001247 לכל MICROWAVED.

MICROWAVED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,434.21, עם היצע במחזור של 999.77M MICROWAVED. ב‑24 השעות האחרונות, MICROWAVED סחר בין $ 0.00001191 (נמוך) ל $ 0.00001319 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00064694, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001191.

ביצועים לטווח קצר, MICROWAVED נע ב +1.58% בשעה האחרונה ו -20.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MICROWAVED (MICROWAVED) מידע שוק

שווי שוק $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,772,277.252933 999,772,277.252933 999,772,277.252933

