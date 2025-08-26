MIAO (SN86) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.326627 $ 0.326627 $ 0.326627 24 שעות נמוך $ 0.372883 $ 0.372883 $ 0.372883 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.326627$ 0.326627 $ 0.326627 גבוה 24 שעות $ 0.372883$ 0.372883 $ 0.372883 שיא כל הזמנים $ 0.952817$ 0.952817 $ 0.952817 המחיר הנמוך ביותר $ 0.279679$ 0.279679 $ 0.279679 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.46% שינוי מחיר (1D) -8.91% שינוי מחיר (7D) -16.36% שינוי מחיר (7D) -16.36%

MIAO (SN86) המחיר בזמן אמת של הוא $0.336428. במהלך 24 השעות האחרונות, SN86 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.326627 לבין שיא של $ 0.372883, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN86השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.952817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.279679.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN86 השתנה ב +1.46% במהלך השעה האחרונה, -8.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MIAO (SN86) מידע שוק

שווי שוק $ 452.97K$ 452.97K $ 452.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 452.97K$ 452.97K $ 452.97K אספקת מחזור 1.35M 1.35M 1.35M אספקה כוללת 1,346,428.71587112 1,346,428.71587112 1,346,428.71587112

שווי השוק הנוכחי של MIAO הוא $ 452.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN86 הוא 1.35M, עם היצע כולל של 1346428.71587112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 452.97K.