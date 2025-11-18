Messiah מחיר היום

מחיר Messiah (MSIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.055195, עם שינוי של 18.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSIA ל USD הוא $ 0.055195 לכל MSIA.

Messiah כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 687,043, עם היצע במחזור של 12.41M MSIA. ב‑24 השעות האחרונות, MSIA סחר בין $ 0.052973 (נמוך) ל $ 0.067985 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.539528, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.052973.

ביצועים לטווח קצר, MSIA נע ב +1.14% בשעה האחרונה ו -28.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Messiah (MSIA) מידע שוק

שווי שוק $ 687.04K$ 687.04K $ 687.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M אספקת מחזור 12.41M 12.41M 12.41M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Messiah הוא $ 687.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSIA הוא 12.41M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.53M.