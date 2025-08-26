MerlinSwap (MP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00965379$ 0.00965379 $ 0.00965379 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -1.02% שינוי מחיר (7D) +9.55% שינוי מחיר (7D) +9.55%

MerlinSwap (MP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00965379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MP השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MerlinSwap (MP) מידע שוק

שווי שוק $ 976.01K$ 976.01K $ 976.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M אספקת מחזור 3.15B 3.15B 3.15B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MerlinSwap הוא $ 976.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MP הוא 3.15B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.51M.