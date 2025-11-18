MEOW מחיר היום

מחיר MEOW (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.0023106, עם שינוי של 10.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0.0023106 לכל MEOW.

MEOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,472,972, עם היצע במחזור של 1.50B MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0.00220148 (נמוך) ל $ 0.00258298 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0018299.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב +1.04% בשעה האחרונה ו -4.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEOW (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.33M$ 23.33M $ 23.33M אספקת מחזור 1.50B 1.50B 1.50B אספקה כוללת 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0 10,101,010,101.0

שווי השוק הנוכחי של MEOW הוא $ 3.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOW הוא 1.50B, עם היצע כולל של 10101010101.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.33M.