MEMEXSOL מחיר היום

מחיר MEMEXSOL (MEMEXSOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002618, עם שינוי של 8.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMEXSOL ל USD הוא $ 0.00002618 לכל MEMEXSOL.

MEMEXSOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,182, עם היצע במחזור של 1000.00M MEMEXSOL. ב‑24 השעות האחרונות, MEMEXSOL סחר בין $ 0.00002618 (נמוך) ל $ 0.00002854 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00008816, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002231.

ביצועים לטווח קצר, MEMEXSOL נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEMEXSOL (MEMEXSOL) מידע שוק

