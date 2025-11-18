Memetern מחיר היום

מחיר Memetern (MXT) בזמן אמת היום הוא $ 0.01849246, עם שינוי של 0.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MXT ל USD הוא $ 0.01849246 לכל MXT.

Memetern כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,567,260, עם היצע במחזור של 1.00B MXT. ב‑24 השעות האחרונות, MXT סחר בין $ 0.01789675 (נמוך) ל $ 0.01877955 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02951287, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00430847.

ביצועים לטווח קצר, MXT נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -11.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Memetern (MXT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.57M$ 18.57M $ 18.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.57M$ 18.57M $ 18.57M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Memetern הוא $ 18.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.57M.