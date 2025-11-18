Memerot מחיר היום

מחיר Memerot (MEMEROT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00016838, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMEROT ל USD הוא $ 0.00016838 לכל MEMEROT.

Memerot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 123,148, עם היצע במחזור של 727.60M MEMEROT. ב‑24 השעות האחרונות, MEMEROT סחר בין $ 0.00014964 (נמוך) ל $ 0.00018075 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00109721, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00012528.

ביצועים לטווח קצר, MEMEROT נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו -45.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Memerot (MEMEROT) מידע שוק

שווי שוק $ 123.15K$ 123.15K $ 123.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.25K$ 169.25K $ 169.25K אספקת מחזור 727.60M 727.60M 727.60M אספקה כוללת 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

שווי השוק הנוכחי של Memerot הוא $ 123.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMEROT הוא 727.60M, עם היצע כולל של 999985679.017029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.25K.