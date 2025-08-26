Memeerkat (MKAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00640077 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -4.34% שינוי מחיר (7D) -2.24%

Memeerkat (MKAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MKAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MKATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00640077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MKAT השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Memeerkat (MKAT) מידע שוק

שווי שוק $ 21.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.73K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Memeerkat הוא $ 21.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MKAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.73K.