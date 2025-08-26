עוד על MEDIA

Media Network סֵמֶל

Media Network מחיר (MEDIA)

1 MEDIA ל USDמחיר חי:

$0.862546
$0.862546
-2.10%1D
Media Network (MEDIA) טבלת מחירים חיה
Media Network (MEDIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.804239
24 שעות נמוך
$ 0.890006
גבוה 24 שעות

$ 0.804239
$ 0.890006
$ 312.25
$ 0.135377
+0.73%

-2.18%

-6.53%

-6.53%

Media Network (MEDIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.862548. במהלך 24 השעות האחרונות, MEDIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.804239 לבין שיא של $ 0.890006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEDIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 312.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.135377.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEDIA השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Media Network (MEDIA) מידע שוק

$ 215.39K
--
$ 748.99K
250.00K
869,343.0
שווי השוק הנוכחי של Media Network הוא $ 215.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEDIA הוא 250.00K, עם היצע כולל של 869343.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 748.99K.

Media Network (MEDIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Media Networkל USDהיה $ -0.0192291900116975.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMedia Network ל USDהיה . $ -0.0265392218.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMedia Network ל USDהיה $ +1.0062045931.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Media Networkל USDהיה $ +0.0894224732400452.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0192291900116975-2.18%
30 ימים$ -0.0265392218-3.07%
60 ימים$ +1.0062045931+116.65%
90 ימים$ +0.0894224732400452+11.57%

מה זהMedia Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה

Media Network (MEDIA) משאב

האתר הרשמי

Media Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Media Network (MEDIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Media Network (MEDIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Media Network.

בדוק את Media Network תחזית המחיר עכשיו‏!

MEDIA למטבעות מקומיים

Media Network (MEDIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Media Network (MEDIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEDIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Media Network (MEDIA)

כמה שווה Media Network (MEDIA) היום?
החי MEDIAהמחיר ב USD הוא 0.862548 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEDIA ל USD?
המחיר הנוכחי של MEDIA ל USD הוא $ 0.862548. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Media Network?
שווי השוק של MEDIA הוא $ 215.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEDIA?
ההיצע במחזור של MEDIA הוא 250.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEDIA?
‏‏MEDIA השיג מחיר שיא (ATH) של 312.25 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEDIA?
MEDIA ‏‏רשם מחירATL של 0.135377 USD.
מהו נפח המסחר של MEDIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEDIA הוא -- USD.
האם MEDIA יעלה השנה?
MEDIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEDIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.