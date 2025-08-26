Media Network (MEDIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.804239 $ 0.804239 $ 0.804239 24 שעות נמוך $ 0.890006 $ 0.890006 $ 0.890006 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.804239$ 0.804239 $ 0.804239 גבוה 24 שעות $ 0.890006$ 0.890006 $ 0.890006 שיא כל הזמנים $ 312.25$ 312.25 $ 312.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.135377$ 0.135377 $ 0.135377 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73% שינוי מחיר (1D) -2.18% שינוי מחיר (7D) -6.53% שינוי מחיר (7D) -6.53%

Media Network (MEDIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.862548. במהלך 24 השעות האחרונות, MEDIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.804239 לבין שיא של $ 0.890006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEDIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 312.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.135377.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEDIA השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Media Network (MEDIA) מידע שוק

שווי שוק $ 215.39K$ 215.39K $ 215.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 748.99K$ 748.99K $ 748.99K אספקת מחזור 250.00K 250.00K 250.00K אספקה כוללת 869,343.0 869,343.0 869,343.0

שווי השוק הנוכחי של Media Network הוא $ 215.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEDIA הוא 250.00K, עם היצע כולל של 869343.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 748.99K.