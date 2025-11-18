McFlamingo Token מחיר היום

מחיר McFlamingo Token (MCFL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003059, עם שינוי של 1.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCFL ל USD הוא $ 0.00003059 לכל MCFL.

McFlamingo Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,526, עם היצע במחזור של 769.05M MCFL. ב‑24 השעות האחרונות, MCFL סחר בין $ 0.00002991 (נמוך) ל $ 0.00003059 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00009126, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002991.

ביצועים לטווח קצר, MCFL נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

McFlamingo Token (MCFL) מידע שוק

שווי שוק $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.59K$ 30.59K $ 30.59K אספקת מחזור 769.05M 769.05M 769.05M אספקה כוללת 999,786,829.876798 999,786,829.876798 999,786,829.876798

