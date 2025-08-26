Maxx (MAXX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00395378$ 0.00395378 $ 0.00395378 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.80% שינוי מחיר (1D) +1.46% שינוי מחיר (7D) -0.33% שינוי מחיר (7D) -0.33%

Maxx (MAXX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAXX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAXXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00395378, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAXX השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, +1.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maxx (MAXX) מידע שוק

שווי שוק $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K אספקת מחזור 998.50M 998.50M 998.50M אספקה כוללת 998,497,835.713669 998,497,835.713669 998,497,835.713669

שווי השוק הנוכחי של Maxx הוא $ 14.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAXX הוא 998.50M, עם היצע כולל של 998497835.713669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.30K.