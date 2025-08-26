Maximize AI (MAXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01102196 24 שעות נמוך $ 0.01338997 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01827095 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.53% שינוי מחיר (1D) -15.11% שינוי מחיר (7D) -21.20%

Maximize AI (MAXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01135421. במהלך 24 השעות האחרונות, MAXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01102196 לבין שיא של $ 0.01338997, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01827095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAXI השתנה ב -1.53% במהלך השעה האחרונה, -15.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maximize AI (MAXI) מידע שוק

שווי שוק $ 965.25K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M אספקת מחזור 85.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maximize AI הוא $ 965.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAXI הוא 85.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.