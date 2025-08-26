Maximize AI מחיר (MAXI)
Maximize AI (MAXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01135421. במהלך 24 השעות האחרונות, MAXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01102196 לבין שיא של $ 0.01338997, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01827095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAXI השתנה ב -1.53% במהלך השעה האחרונה, -15.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Maximize AI הוא $ 965.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAXI הוא 85.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Maximize AIל USDהיה $ -0.0020214252470132.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaximize AI ל USDהיה . $ +0.0054928239.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaximize AI ל USDהיה $ +0.1425173501.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Maximize AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0020214252470132
|-15.11%
|30 ימים
|$ +0.0054928239
|+48.38%
|60 ימים
|$ +0.1425173501
|+1,255.19%
|90 ימים
|$ 0
|--
Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
