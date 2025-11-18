Mashida מחיר היום

מחיר Mashida (MSHD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00622327, עם שינוי של 8.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSHD ל USD הוא $ 0.00622327 לכל MSHD.

Mashida כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,171,394, עם היצע במחזור של 10.00B MSHD. ב‑24 השעות האחרונות, MSHD סחר בין $ 0.00607546 (נמוך) ל $ 0.00683178 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02299756, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0057113.

ביצועים לטווח קצר, MSHD נע ב +1.81% בשעה האחרונה ו -37.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mashida (MSHD) מידע שוק

שווי שוק $ 62.17M$ 62.17M $ 62.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.17M$ 62.17M $ 62.17M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mashida הוא $ 62.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSHD הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.17M.