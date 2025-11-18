MarsMi מחיר היום

מחיר MarsMi (MARSMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.052982, עם שינוי של 4.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARSMI ל USD הוא $ 0.052982 לכל MARSMI.

MarsMi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,982,032, עם היצע במחזור של 1000.00M MARSMI. ב‑24 השעות האחרונות, MARSMI סחר בין $ 0.052908 (נמוך) ל $ 0.055595 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.187525, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.052908.

ביצועים לטווח קצר, MARSMI נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -20.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MarsMi (MARSMI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MarsMi הוא $ 52.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARSMI הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999992.295692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.98M.