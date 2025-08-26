Magpie (MGP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03674543 גבוה 24 שעות $ 0.03938221 שיא כל הזמנים $ 0.21073 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00789301 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.62% שינוי מחיר (1D) -6.03% שינוי מחיר (7D) -0.67%

Magpie (MGP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03672014. במהלך 24 השעות האחרונות, MGP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03674543 לבין שיא של $ 0.03938221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MGPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00789301.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MGP השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -6.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magpie (MGP) מידע שוק

שווי שוק $ 17.64M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.74M אספקת מחזור 479.99M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Magpie הוא $ 17.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MGP הוא 479.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.74M.