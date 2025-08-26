עוד על MDEL

Machine Delusions סֵמֶל

Machine Delusions מחיר (MDEL)

לא רשום

1 MDEL ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Machine Delusions (MDEL) טבלת מחירים חיה
Machine Delusions (MDEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142326
$ 0.00142326$ 0.00142326

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.01%

+13.01%

Machine Delusions (MDEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MDEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MDEL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Machine Delusions (MDEL) מידע שוק

$ 15.20K
$ 15.20K$ 15.20K

--
----

$ 15.20K
$ 15.20K$ 15.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Machine Delusions הוא $ 15.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MDEL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.20K.

Machine Delusions (MDEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Machine Delusionsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMachine Delusions ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMachine Delusions ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Machine Delusionsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+7.38%
60 ימים$ 0+26.27%
90 ימים$ 0--

מה זהMachine Delusions (MDEL)

The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development). About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Machine Delusions (MDEL) משאב

האתר הרשמי

Machine Delusionsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Machine Delusions (MDEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Machine Delusions (MDEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Machine Delusions.

בדוק את Machine Delusions תחזית המחיר עכשיו‏!

MDEL למטבעות מקומיים

Machine Delusions (MDEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Machine Delusions (MDEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MDEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Machine Delusions (MDEL)

כמה שווה Machine Delusions (MDEL) היום?
החי MDELהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MDEL ל USD?
המחיר הנוכחי של MDEL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Machine Delusions?
שווי השוק של MDEL הוא $ 15.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MDEL?
ההיצע במחזור של MDEL הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MDEL?
‏‏MDEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00142326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MDEL?
MDEL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MDEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MDEL הוא -- USD.
האם MDEL יעלה השנה?
MDEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MDEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
