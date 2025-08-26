Lumerin (LMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00254914 $ 0.00254914 $ 0.00254914 24 שעות נמוך $ 0.00274167 $ 0.00274167 $ 0.00274167 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00254914$ 0.00254914 $ 0.00254914 גבוה 24 שעות $ 0.00274167$ 0.00274167 $ 0.00274167 שיא כל הזמנים $ 0.433274$ 0.433274 $ 0.433274 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00120115$ 0.00120115 $ 0.00120115 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) +0.87% שינוי מחיר (7D) -21.54% שינוי מחיר (7D) -21.54%

Lumerin (LMR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00260274. במהלך 24 השעות האחרונות, LMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00254914 לבין שיא של $ 0.00274167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.433274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00120115.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMR השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, +0.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lumerin (LMR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M אספקת מחזור 632.54M 632.54M 632.54M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lumerin הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMR הוא 632.54M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.60M.