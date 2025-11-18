Loud מחיר היום

מחיר Loud (LOUD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00204565, עם שינוי של 6.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOUD ל USD הוא $ 0.00204565 לכל LOUD.

Loud כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,013,426, עם היצע במחזור של 999.90M LOUD. ב‑24 השעות האחרונות, LOUD סחר בין $ 0.00189884 (נמוך) ל $ 0.00231931 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01678074, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOUD נע ב +5.79% בשעה האחרונה ו -17.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Loud (LOUD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,900,144.409347 999,900,144.409347 999,900,144.409347

שווי השוק הנוכחי של Loud הוא $ 2.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOUD הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999900144.409347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.01M.