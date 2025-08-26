עוד על LORDS

LORDS מידע על מחיר

LORDS אתר רשמי

LORDS טוקניומיקה

LORDS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

LORDS סֵמֶל

LORDS מחיר (LORDS)

לא רשום

1 LORDS ל USDמחיר חי:

$0.01659986
$0.01659986$0.01659986
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
LORDS (LORDS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:39:16 (UTC+8)

LORDS (LORDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01656447
$ 0.01656447$ 0.01656447
24 שעות נמוך
$ 0.01793433
$ 0.01793433$ 0.01793433
גבוה 24 שעות

$ 0.01656447
$ 0.01656447$ 0.01656447

$ 0.01793433
$ 0.01793433$ 0.01793433

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 0.01014806
$ 0.01014806$ 0.01014806

+0.15%

-6.57%

-4.58%

-4.58%

LORDS (LORDS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01660788. במהלך 24 השעות האחרונות, LORDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01656447 לבין שיא של $ 0.01793433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LORDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01014806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LORDS השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -6.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LORDS (LORDS) מידע שוק

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

--
----

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

207.09M
207.09M 207.09M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LORDS הוא $ 3.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LORDS הוא 207.09M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.98M.

LORDS (LORDS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LORDSל USDהיה $ -0.00116860486537898.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLORDS ל USDהיה . $ -0.0034191074.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLORDS ל USDהיה $ +0.0014249959.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LORDSל USDהיה $ -0.0077879240462254.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00116860486537898-6.57%
30 ימים$ -0.0034191074-20.58%
60 ימים$ +0.0014249959+8.58%
90 ימים$ -0.0077879240462254-31.92%

מה זהLORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LORDS (LORDS) משאב

האתר הרשמי

LORDSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LORDS (LORDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LORDS (LORDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LORDS.

בדוק את LORDS תחזית המחיר עכשיו‏!

LORDS למטבעות מקומיים

LORDS (LORDS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LORDS (LORDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LORDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LORDS (LORDS)

כמה שווה LORDS (LORDS) היום?
החי LORDSהמחיר ב USD הוא 0.01660788 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LORDS ל USD?
המחיר הנוכחי של LORDS ל USD הוא $ 0.01660788. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LORDS?
שווי השוק של LORDS הוא $ 3.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LORDS?
ההיצע במחזור של LORDS הוא 207.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LORDS?
‏‏LORDS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.094 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LORDS?
LORDS ‏‏רשם מחירATL של 0.01014806 USD.
מהו נפח המסחר של LORDS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LORDS הוא -- USD.
האם LORDS יעלה השנה?
LORDS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LORDS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:39:16 (UTC+8)

LORDS (LORDS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.