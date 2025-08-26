LORDS (LORDS) מידע על מחיר (USD)

LORDS (LORDS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01660788. במהלך 24 השעות האחרונות, LORDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01656447 לבין שיא של $ 0.01793433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LORDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01014806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LORDS השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -6.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LORDS (LORDS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LORDS הוא $ 3.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LORDS הוא 207.09M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.98M.