LOL מחיר היום

מחיר LOL (LOL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOL ל USD הוא -- לכל LOL.

LOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 530,322, עם היצע במחזור של 977.34M LOL. ב‑24 השעות האחרונות, LOL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04167236, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOL נע ב +1.15% בשעה האחרונה ו -18.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LOL (LOL) מידע שוק

שווי שוק $ 530.32K$ 530.32K $ 530.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 530.32K$ 530.32K $ 530.32K אספקת מחזור 977.34M 977.34M 977.34M אספקה כוללת 977,342,160.385917 977,342,160.385917 977,342,160.385917

שווי השוק הנוכחי של LOL הוא $ 530.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOL הוא 977.34M, עם היצע כולל של 977342160.385917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 530.32K.