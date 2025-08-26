עוד על LOD3

LOD3 Token סֵמֶל

LOD3 Token מחיר (LOD3)

לא רשום

1 LOD3 ל USDמחיר חי:

$0.00146393$0.00146393
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
LOD3 Token (LOD3) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:37:59 (UTC+8)

LOD3 Token (LOD3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

+0.44%

+0.44%

LOD3 Token (LOD3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00146393. במהלך 24 השעות האחרונות, LOD3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOD3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.06, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOD3 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOD3 Token (LOD3) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LOD3 Token הוא $ 93.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOD3 הוא 64.14M, עם היצע כולל של 770000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.

LOD3 Token (LOD3) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LOD3 Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOD3 Token ל USDהיה . $ -0.0002654413.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOD3 Token ל USDהיה $ -0.0000836859.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LOD3 Tokenל USDהיה $ -0.0003955105984561615.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0002654413-18.13%
60 ימים$ -0.0000836859-5.71%
90 ימים$ -0.0003955105984561615-21.27%

מה זהLOD3 Token (LOD3)

LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LOD3 Token (LOD3) משאב

האתר הרשמי

LOD3 Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LOD3 Token (LOD3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LOD3 Token (LOD3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LOD3 Token.

בדוק את LOD3 Token תחזית המחיר עכשיו‏!

LOD3 למטבעות מקומיים

LOD3 Token (LOD3) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LOD3 Token (LOD3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOD3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LOD3 Token (LOD3)

כמה שווה LOD3 Token (LOD3) היום?
החי LOD3המחיר ב USD הוא 0.00146393 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOD3 ל USD?
המחיר הנוכחי של LOD3 ל USD הוא $ 0.00146393. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LOD3 Token?
שווי השוק של LOD3 הוא $ 93.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOD3?
ההיצע במחזור של LOD3 הוא 64.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOD3?
‏‏LOD3 השיג מחיר שיא (ATH) של 8.06 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOD3?
LOD3 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LOD3?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOD3 הוא -- USD.
האם LOD3 יעלה השנה?
LOD3 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOD3 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
LOD3 Token (LOD3) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

