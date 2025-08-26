LOD3 Token (LOD3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 8.06$ 8.06 $ 8.06 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.44% שינוי מחיר (7D) +0.44%

LOD3 Token (LOD3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00146393. במהלך 24 השעות האחרונות, LOD3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOD3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.06, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOD3 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOD3 Token (LOD3) מידע שוק

שווי שוק $ 93.90K$ 93.90K $ 93.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M אספקת מחזור 64.14M 64.14M 64.14M אספקה כוללת 770,000,000.0 770,000,000.0 770,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LOD3 Token הוא $ 93.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOD3 הוא 64.14M, עם היצע כולל של 770000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.